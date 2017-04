The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA El calvario hacia la cruz La procesión del Vía Crucis rememora las 14 estaciones de la pasión de Cristo jueves, 13 de abril de 2017 La cofradía de Cristo Yacente escenificó este Miércoles Santo el calvario de Jesús a través de la procesión del Vía Crucis. Los devotos cumplieron con los catorce rezos, tantos como estaciones de la pasión de Cristo se recuerdan en esta procesión, en la que sale a la calle el paso más antiguo de todos los que procesionan en la Semana Santa de Alcoy. Condicionada por el montaje de la tribuna de fiestas de la plaza de Ramón y Cajal, la procesión partió a las 20.30 horas desde la iglesia de San Mauro y San Francisco. La comitiva, algo más numerosa que en años anteriores, fue parando en cada una de las estaciones, marcadas como el año pasado por 14 banderolas que abrían la procesión. Según iban pasando estaciones, las banderas pasaban al final del grupo. El Ayuntamiento estuvo representado por los concejales del Gobierno Aroa Mira y Manuel Gomicia. Los rezos conjugaron con el sonido de la dolçaina y el tabal en una procesión en la que los cofrades portaron el paso del Cristo crucificado, el más antiguo de Alcoy. La Semana Santa sigue este jueves con la procesión del Silencio, organizada por la cofradía del Cristo Agonizante. La procesión comienza a las 21.00 horas desde la parroquia de San Vicente.