ARREL El cambio climático eleva el número de grandes nevadas en la comarca Un estudio revela entre 2001 y 2010 un incremento del 91% respecto a las dos décadas anteriores jueves, 12 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La frase de que antes nevaba más que ahora queda desmontada a través de un estudio sobre las grandes precipitaciones en forma de nieve registradas en la comarca en las últimas décadas. El estudio, elaborado como trabajo de final de grado por el estudiante de Geografía de la Universidad de Alicante Pablo Mirete, revela que entre 2001 y 2010 el número de grandes nevadas se incrementó un 91% que en las dos décadas anteriores. El trabajo señala que en la primera década del siglo XXI se produjeron 35 nevadas que llegaron a cuajar. En cuatro ocasiones se acumularon más de 50 centímetros, en 8 más de 30 y en 12 más de 20 centímetros de espesor. Esta cantidad contrasta con las 12 nevadas registradas entre 1991 y 2000 y las 11 entre 1981 y 1990. Los datos corresponden a la estación que Ángel Vañó tiene instalada en Penàguila. La tendencia de la década anterior se mantiene en la actual. Entre 2011 y octubre de 2017 se registraron 14 grandes nevadas. ¿Por qué se ha producido este incremento? El estudio de Mirete lo atribuye al cambio climático. El aumento de las temperaturas medias en el planeta provoca una mayor cantidad de energía que deriva en “cambios bruscos”, lo que los expertos denominan “meteorología de contrastes”. Las consecuencias son largas sequías, veranos más cálidos, más tormentas y más entradas de aire frío. Enrique Moltó, profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, añade que la temperatura del agua del mar también ha aumentado, lo que incrementa la cantidad de agua precipitable que combinada con aire frío provoca nevadas más abundantes.