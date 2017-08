The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE DEL ALCOYANO El camerunés Omgba ya es blanquiazul Es medio centro, tiene 25 años y procede del Hércules, ya ha entrenado bajo las órdenes de Aparicio miércoles, 23 de agosto de 2017 Emmanuel Franck Omgba Opono Edoa, más conocido como "Omgba", ya es jugador del Alcoyano. Hoy ha realizado su primer entrenamiento con el deportivo y ha firmado su contrato que le vincula al club que preside Juan Serano. El futbolista es natural de Yaundé, (Camerún) y llega del Hércules. Además ha militado en Segunda División B en otros equipos de la Comunitat Valenciana, como el Huracán de Valencia, el Ilicitano. Además de pasar por el Girona u Oviedo. Omgba es medio centro con una gran envergadura y mucha calidad, su mejor registro goleador lo consiguió con el Oviedo en la temporada 2014/15 marcando siete goles.