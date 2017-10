The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ "El camino hacia una música reivindicativa es ser honesto" Tragaluz se abre para recibir a la banda León Benavente, que este sábado llega como una de las grandes propuestas musicales de la temporada al Teatre Calderón viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Hay un universo antes y después de León Benavente. Los magnates del indie y pop rock actual aterrizan en el escenario del Teatre Calderón de Alcoy este sábado, a partir de las 20 horas. Una banda de expertos músicos que presenta su nuevo disco: León Benavente II. Antes, le han buscado un hueco en su agenda para Tragaluz. Hablamos, esta tarde, con Abraham Bova, vocalista del grupo, para conocer de cerca a este fenómeno musical. "El camino hacia una música reivindicativa es ser honesto". Esta tarde, en Tragaluz, la entrevista íntegra. Imagen: La Nueva Crónica