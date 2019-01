El Campament Reial multiplica il·lusions

Alcoi somia fort avui. Grans i menuts, tots ben abrigats, s'han dirigit al llarg d'aquest matí al Campament Reial. Allí descansen des d'anit els tres Reis Mags, que van arribar amb tot el seu sèquit i guiats per la màgia dels ulls dels infants. La novetat d'aquest any, els dos espais habilitats per les dependències dels monarques, al Preventori i al Baradello de Moya, han provocat una gran afluència des de primeres hores del matí. Al primer, els atrafegats pajes, l'ambaixador i l'escriba; al segon, les 'jaimes' reials on han passat la nit Melcior, Gaspar i Baltasar, els astrònoms que busquen les dades més universals per guiar la humanitat i moltes sorpreses. En definitiva, la llar on romanen els somnis en la vespra del Dia de Reis, el gran dia de la Cavalcada de Ses Majestats de l'Orient.