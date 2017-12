The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ El campamento real de Sus Majestades de Oriente refuerza sus medidas de seguridad El Ayuntamiento habilita barandillas en la zona circundante al campamento para proteger a los asistentes de los desniveles del terreno y de los vehículos viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento ha colocado barandillas para proteger a los asistentes a la tercera edición del campamento real de los desniveles del terreno así como de los coches que circulen por la carretera de acceso al Preventorio. Los trabajos de adecuación, en la zona circundante al campamento, finalizaron el jueves después de dos semanas en las que, además, se ha desbrozado y limpiado la zona. Los trabajos han costado 1.400 euros. De los diez operarios encargados de realizarlos, la mitad pertenecen a la brigada forestal del programa Avalem Joves, mientras que la otra son de la brigada de mantenimiento del Parque Natural de Mariola, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente.