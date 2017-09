The examples populate this alert with dummy content

RESTAURACIÓN El campanario de Sant Roc tiene nueva imagen El formato está inspirado en el diseño proyectado en su día por el párroco don Cirilo Tormo-Los trabajos se han realizado gracias a una donación particular lunes, 25 de septiembre de 2017 La torre del campanario de la iglesia de Sant Roc ha sido restaurada y en ella instalada una cúpula de hierro triangular coronada por una cruz dorada. El formato está inspirado en el diseño proyectado en su día por don Cirilo Tormo, cuando fue párroco de San Roque. Los trabajos se han realizado en tres días en la explanada adjunta a la parroquia. La inauguración ha coincidido con el fin de semana de los actos centrales de las fiestas parroquiales. La restauración e instalación de la cúpula ha sido posible gracias a la donación de un particular.