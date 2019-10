The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY El campeonato de cotos ya tiene definidos sus cuartos de final Los octavos se han disputado en la filà Labradores, que ostenta este año la escuadra del Mig cristiana - La siguiente partida se jugará el lunes 14 en la filà Llana, Mig mora martes, 08 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El campeonato de cotos del Mig Any 2019 ya tiene definidos sus cuartos de final. En los mismos se enfrentarán: Benimerines-Ligeros, Cides-La Primitiva, Vascos-Tomasinas y Cruzados-Almogávares, dos filaes moras, cinco cristianas y una banda. Estas partidas se disputarán el lunes 14 a las 20,15 horas en la filà Llana, que ostentará la escuadra del Mig mora. Los octavos de final se han disputado en la filà Labradores, Mig cristiana, y los resultados han sido los siguientes: Alcodianos 2-Benimerines 3, Ligeros 3-Judíos 0, Cides 3-Aragonesos 2, Primitiva 3-Chano 1, Vascos 3-Magenta 0, Tomasinas 3-Verdes 2, Labradores 2-Cruzados 3, Asturianos 0-Almogávares 3.