CD ALCOYANO “El campo del Cornellà es uno de los más difíciles” El entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del domingo – El partido lo podrán seguir desde las 16.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 13 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/01/2017) El Alcoyano busca una nueva victoria este domingo, en casa del Cornellà, de lograrlo, sería la segunda del 2017. El rival de los de Toni Seligrat es un equipo que va noveno con 27 puntos y que lleva varios meses sin ganar aunque también ha estado 8 partidos en los que tan sólo ha encajado cinco goles hasta que la semana pasada jugó contra el Villarreal B y encajó 4 en un solo encuentro. El Cornellà ha tenido dos bajas esta semana, se han marchado Uche y Eder González, y además, hay que sumar que el mediocampista Sergio Gómez cumplirá partido de sanción ante el Alcoyano, igual que lo hará por parte del equipo de Toni Seligrat José García por acumulación de tarjetas ya que vio la quinta en el encuentro ante el Mallorca B. Esta baja por sanción se suma a la de Barreda, Marc Martínez y Salomé, los dos primeros por lesión y la de Salomé por una herida en el pie causada por un pisotón en el último encuentro que disputó. La lesión de Barreda se conoció el jueves 12 de enero en el parte médico de la web del Alcoyano, no es una lesión muy grave pero estará de dos a tres semanas de baja. El defensa sufre una microrrotura fibrilar en bíceps femoral del muslo derecho. El que ha salido de la enfermería ha sido Fran Miranda después de varias semanas, desde antes de Navidad, alejado de los terrenos de juego por una meniscopatía. El Alcoyano viajará el sábado hacia Cornellà para disputar el encuentro el domingo a las 17h. Antes del partido del domingo, el míster, Toni Seligrat ha comparecido en rueda de prensa, donde ha asegurado que “el campo del Cornellà es uno de los más difíciles, entre otras cosas por las reducidas dimensiones”. En cuanto a las lesiones, el técnico ha dicho que le “parecen pocas”, ya que considera que los requerimientos del grupo 3 y las condiciones de los terrenos de juego, además de que van jugando en césped artificial y natural, son muy perjudiciales para las piernas de los jugadores. Respecto al mercado de invierno, aunque parece que no vaya a haber más movimientos porque los jugadores no quieren salir, aunque hay cinco fichas libres sub-23, el míster recalca que “mientras que el mercado de invierno esté abierto no hay nada descartado”. En cuanto a su continuidad en el Alcoyano tras el final de temporada, Seligrat explica que “un contrato igual que se firma se rompe”, a pesar de ello asegura que le “encantaría estar mucho tiempo en Alcoy, estoy muy bien aquí. Mi intención es que el club mejore, y si es conmigo mejor”. Todavía es pronto y las tornas pueden cambiar muy pronto ya que asegura que “tres partidos pueden convertirte de héroe a villano”, aún así, señala que “para mi sentirme valorado es muy importante y aquí lo siento”. López Silva también ha hablado en sala de prensa tras haber jugado de titular ante el Mallorca B y ha asegurado estar “muy contento, por haber jugado y por la victoria, pero sobre todo por la victoria porque lograrlo después del parón navideño no era fácil”. El jugador está contento actualmente y no se plantea su salida del club.