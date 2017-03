The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “El campo es complicado para ir como visitante” Toni Seligrat ha hablado en rueda de prensa sobre el partido del domingo ante el Prat, penúltimo clasificado que sólo ha encajado dos derrotas como local – El encuentro lo podrán seguir en Radio Alcoy desde las 11.45h en el 100.8FM viernes, 24 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/03/2017) El equipo dirigido por Toni Seligrat, el Club Deportivo Alcoyano, se enfrenta a domicilio al Prat, el domingo a las 12 en el Estadi Municipal Sagnier. El rival de los blanquiazules va penúltimo en la tabla, a pesar de ello, tan sólo ha encajado dos derrotas como local en lo que va de temporada. Barça B, Valencia Mestalla y Badalona no lograron pasar del empate. Toni Seligrat, entrenador del Alcoyano, valora al Prat como “un equipo muy intenso que domina a la perfección el juego que da su campo. En este tipo de terrenos, de dimensiones reducidas y de césped artificial, el juego directo y la segunda jugada es fundamental, algo que ellos dominan a la perfección porque lo practican cada día”. En cuanto a las altas y bajas del Alcoyano, el único jugador que ha salido de la enfermería ha sido Miguel Bañuz, que ha estado convocado el tiempo que constado como lesionado. El míster no podrá contar ni con Mario Arques, ni con Mario Fuentes ni tampoco con el delantero Mariano Sanz. Por otra parte, el sábado hay partido muy importante para los intereses del Alcoyano. Se enfrentan Valencia Mestalla y Barça B entre ellos, por lo que una victoria por parte de cualquiera de ellos supondría algo positivo para los de Seligrat, siempre que, obviamente, el Deportivo logre alzarse con la victoria. “La intención es la de siempre, intentar traernos los 3 puntos. Somos conscientes de que nos lo van a poner difícil porque se están jugando mucho y porque el campo es especialmente complicado para ir como visitante, así lo reflejan los números”, asegura el técnico valenciano. Algo que ha respaldado Marc Martínez, portero blanquiazul que explica que el equipo está “mentalizado de que va a ser un partido muy complicado, sabemos la exigencia de ese equipo y sobre todo de ese campo. En casa sólo han perdido dos partidos, con resultados muy cortos. Sabemos que si hacemos las cosas bien podemos conseguir los tres puntos”. Tanto Seligrat y Marc Martínez coinciden en que se prevé un partido con un resultado justo y en el que una acción aislada decante el encuentro, aunque el cancerbero sabe que “a un partido puede pasar cualquier cosa”. Por su parte, el portero, respalda el paso dado por el míster hace algunos semanas asegurando que ya no sólo quieren el play off, quieren ser campeones de liga. “El equipo quiere ese primer puesto. La obsesión no es tenerlo ya, lo que el vestuario quiere es llegar a la jornada 38 y tener opciones para optar a ese puesto”, afirma el cancerbero catalán.