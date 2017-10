The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD El campus abre el curso con 2.200 alumnos y nueva aula experimental El premio Jaume I José Duato ofrece la conferencia inaugural y destaca la vinculación del campus a las empresas viernes, 27 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia ha abierto oficialmente este viernes el curso con 2.200 alumnos y una nueva aula para experimentar métodos educativos. El premio Jaume I de Nuevas Tecnologías, el catedrático José Duato, ha sido el encargado de ofrecer la conferencia inaugural. El profesor ha definido el campus como ejemplar por su capacidad de adaptación al entorno. “Es un ejemplo de lo que siempre he defendido que debe ser una universidad: vinculada a la sociedad, con una investigación que responde a los problemas de las empresas”, ha explicado. El rector de la Universidad Politécnica, Francisco Mora, tampoco ha escatimado elogios al campus. “Los números son fantásticos, y no solo por la actividad docente e investigadora, sino por los actos culturales, la transferencia tecnológica, el apoyo a los programas de ciudad inteligente o por la universidad sénior”, ha señalado. El campus, que este curso cuenta con 2.200 alumnos matriculados en los títulos de grado, ha presentado una de las novedades de este curso: el aula Caixa Ontinyent para promover la generación espontánea de conocimientos a través de retos planteados a los alumnos, como ha explicado el director del campus, Juan Ignacio Torregrosa. Esta aula Design Factory es un sistema “importado de las universidades europeas y americanas de referencia”, ha detallado el director.