UNIVERSIDAD El campus abre el curso con 500 nuevos alumnos Un estudio cuantifica en 31,5 millones el impacto de la universidad en Alcoy y la comarca martes, 05 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/09/2017) El campus de Alcoy ha abierto el curso con cerca de 500 estudiantes de nuevo ingreso. Tras la jornada de acogida del lunes, los alumnos de las titulaciones de grado han regresado a las aulas. Unos 490 de nuevo ingreso, según el campus, lo hacen por primera vez. La universidad ha cumplido las previsiones y mantiene la matriculación de nuevos alumnos en niveles similares a los de los últimos años. Los alumnos de nuevo ingreso cuentan con el plan de acción tutorial, que facilita la integración en el campus, especialmente en el primer cuatrimestre, a través del apoyo de un alumno tutor y un profesor tutor de la titulación. De la relevancia del campus para Alcoy y la comarca deja constancia un estudio elaborado para la cátedra Alcoy, ciudad del conocimiento según el cual, la universidad genera un impacto económico de 31,5 millones anuales. El estudio es fruto del trabajo de fin de carrera de Lidia Olmos, licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Basado en datos de 2008, analiza el impacto tanto directo como indirecto de la actividad del campus. De forma directa, el campus tiene un impacto de 9,6 millones anuales, la mayor parte por gastos de personal (7,8 millones) y transferencia de tecnología (1,4 millones). El mayor volumen de actividad económica lo generan los estudiantes. Según el estudio, el gasto medio anual es de 16,9 millones. A partir de encuestas, el informe cuantifica en 8.617 euros el gasto medio anual por estudiante. Los principales costes corresponden a alimentación, transporte y residencia. En el impacto indirecto el estudio incluye el gasto de los visitantes de los estudiantes, con un volumen de 4,8 millones. La suma de todos los factores sitúa el impacto global en 31,5 millones. Por sectores, señala el informe, los servicios asumen el 47,9% del gasto. Ese porcentaje queda en un 13,2% en el caso de la industria.