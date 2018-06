The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El campus de Alcoy, ejemplo de conservación del patrimonio La asociación Hispania Nostra y la fundación Banco Santander premian la transformación de las antiguas fábricas de Ferrándiz y Carbonell sábado, 30 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La reconversión de las antiguas fábricas de Ferrándiz y Carbonell en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia ha recibido el premio Hispania Nostra a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social. Este galardón, convocado por la asociación Hispania Nostra y la fundación Banco Santander, distingue “actuaciones ejemplares” en proyectos de patrimonio cultural y natural de España. La asociación Alcoy Industrial propuso el campus de la UPV para estos galardones. El jurado ha valorado la candidatura y ha resuelto conceder el premio. “Alcoy ha recuperado un patrimonio industrial singular del siglo XX para un uso actual, que subraya el paisaje urbano”, ha señalado el jurado, que resalta la “acertada rehabilitación de las naves industriales”. Para los componentes del tribunal, la actuación, “además de la conservación patrimonial, favorece el desarrollo social y económico de la ciudad, con el incremento del alumnado de la universidad, de 400 a 2.400 alumnos”. La distinción en la categoría de conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social lo comparte Alcoy con la restauración de la Logia del jardín de la Casa Palacio de los Ribera ejecutada en Bornos (Cádiz). En la modalidad de intervención en el territorio o en el paisaje, el premio ha sido para la rehabilitación de la antigua Real Fábrica de Hojalata de San Miguel de Ronda (Málaga). El premio a la señalización y difusión para el patrimonio natural y cultural ha recaído sobre la publicación digital Numancia: arqueología e historia. Los premios Hispania Nostra a las buenas prácticas en patrimonio se conceden desde 2011.