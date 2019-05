The examples populate this alert with dummy content

UPV El campus de Alcoy mantiene la oferta de 600 nuevas plazas para el próximo curso El 80% de la matrícula para alumnos de nuevo ingreso corresponde a los grados, cuyo plazo de preinscripción estará abierto del 17 de junio al 5 de julio viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/05/2019) La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) oferta el 10% de las 4.495 plazas para nuevos alumnos de grado en el campus de Ferrándiz y Carbonell. El curso 2019-20 tendrá en Alcoy 480 matriculas repartidas en los seis grados y dos dobles grados que pueden cursarse en Alcoy. Manolo Llorca, subdirector de Comunicación e Infraestructuras, ha explicado que el reparto mantiene 110 plazas para la Ingeniería Mecánica, 90 para la de Diseño, 75 de Administración y Dirección de Empresas, 65 para Informática, 50 para Electrica, 50 para Química y 15 para cada uno de los dos dobles grados de ADE más Informática y ADE más Turismo. La campaña de captación de nuevos alumnos sigue el patrón del curso pasado con el lema No necesitas promesas. A juicio del director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa funcionó bien. La oferta de postgrado cuenta con 90 plazas repartidas en cuatro másteres para alumnos de primer curso. El plazo de preinscripción se cerrará el 14 de junio.