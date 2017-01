The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN El campus de Alcoy pone en marcha el primer MOOC vinculado al textil Arranca el 10 de enero a través de la plataforma de Cursos Masivos Online de la UPV – Trata sobre las micro cápsulas, tiene una duración de cinco semanas, es gratuito y puede acceder cualquier persona sea o no miembro de la Universidad miércoles, 04 de enero de 2017 El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia pone en marcha el 10 de enero el primer curso masivo online relacionado con el sector textil titulado “Microcápsulas: aplicación y caracterización”. María Ángeles Bonet y Eva Bou, profesoras del departamento de Ingeniería Textil y Papelera del campus de Alcoy serán las encargadas de impartir este curso gratuito, que durará cinco semanas y estará disponible en la plataforma de Cursos Masivos Online de la UPV (www.upvx.es). Esta modalidad educativa permite el acceso a través de internet al curso a un público más amplio y no requiere de conocimientos previos en el textil, por lo que puede participar cualquier persona, sea o no miembro de la universidad. El curso, formado por más de 50 vídeos y orientado a múltiples sectores productivos, aborda conocimientos sobre las micro cápsulas y sus aplicaciones, ya que permiten incorporar nuevas propiedades a los materiales. En sus vídeos, con un total de cuatro horas de grabación, se abordan los distintos mecanismos de atrapamiento de principios activos y profundiza en las micro cápsulas, su aplicación tomando como ejemplo superficies textiles y su posterior caracterización. El curso está estructurado en cuatro unidades, Sistemas a Atrapamiento, Microcápsulas, Aplicaciones de Microcápsulas a Textiles y Caracterización, y lo que pretende es dar a conocer al tejido industrial una posibilidad de diversificar en sus productos incorporando valor añadido. Y también desmitificar la complejidad de las micro y nano partículas en la aplicación a sectores productivos. Por otra parte, ofrece a los alumnos conocimientos para que puedan aportar nuevos desarrollos en los productos que diseñen, a la vez que da visibilidad al Máster en Ingeniería Textil (MUITEX) y al grupo de investigación (GIITEX) ambos localizados en el campus de Alcoy de la UPV. En cuanto a las profesoras encargadas de impartir este curso, el primero relacionado con el sector textil, Maria Ángeles Bonet Aracil, es Ingeniera Industrial y doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en ingeniería textil. Trabaja como profesora titular en el Departamento de Ingeniería Textil y Papelera en las asignaturas del Área de Conocimiento Textil. Eva Bou Belda, Máster en Ingeniería Textil y doctora por la Universidad Politécnica de Valencia en ingeniería textil. Profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Textil y Papelera en las asignaturas del Área de Conocimiento Textil.