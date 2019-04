The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO El Campus de Alcoy recibe el premio Hispania Nostra Reconoce la protección del patrimonio industrial por parte del Campus ubicado en el conjunto de edificios de Ferrándiz y Carbonell - Su presidenta, Araceli Pereda, ha descubierto una placa conmemorativa viernes, 05 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/04/2019) Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, ha estado este viernes en el campus de Alcoy de la UPV y ha destacado el desarrollo de la universidad ubicada en una antigua zona de producción industrial. En el Campus figura ya una placa de reconocimiento por parte de esta sociedad Hispania Nostra que vela por la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio a través de la educación, difusión y programas culturales. Este galardón viene dado por la recuperación y transformación de los edificios de Ferrándiz y Carbonell en este Campus. El acto ha contado con una ponencia a cargo de Juan Francisco Picó, arquitecto redactor del proyecto de dichos edificios, junto a José Vicente Jornet. El evento ha estado presidido por el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco José Mora, y ha contado con la presencia de Enrique Masià, presidente de Alcoy Industrial, o del exalcalde José Sanus, quien ha explicado los trámites que tuvieron que realizarse para llevar a cabo este proyecto, entre otros participantes. Además en la sala multiusos del campus ha sido inaugurada la exposición de esta Fundación Hispania Nostra que lleva por nombre Reconociendo el patrimonio español en Europa. Previamente a la entrega del premio se ha realizado la entrega de insignias de la UPV a la promoción de 1968 de peritos industriales que estudiaron en Alcoy.