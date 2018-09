The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI El campus de Alcoy se suma al 50 aniversario de la UPV Su director, Juan Ignacio Torregrosa, aporta detalles de la conmemoración de las bodas de oro durante la 15 Semana de la Ciencia y con la celebración de dos congresos jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/09/2018) Radio Alcoy ha vuelto este jueves al campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de Valencia con el primer programa Mil.leni de la tercera temporada. El curso que acaba de comenzar es el del 50 aniversario de la UPV. En la entrevista a Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy de la UPV, ha mostrado su satisfacción tras ver cumplida la expectativa de ingreso de 600 nuevos alumnos. Ha anunciado el calendario de actividades para conmemorar las bodas de oro de la UPV y ha desvelado que la Semana de la Ciencia, que cumple su 15 edición, tendrá un guiño con las mujeres investigadoras. Dos citas destacan también este curso. Se trata de la celebración de congresos. El primero está previsto para junio de 2019; de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas y otro de carácter nacional de Estadística e Investigación Operativa, para septiembre del año que viene.