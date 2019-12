The examples populate this alert with dummy content

UNIVERSIDAD El Campus de Alcoy de la UPV celebra su concierto navideño solidario Será esta tarde a las 20 horas en el Teatre Salesians donde actuará el coro y la banda del Campus y se entregarán premios a alumnos que han destacado por su solidaridad y a una entidad, Novaterra miércoles, 18 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/12/2019) El Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia organiza un concierto solidario del coro y la banda de la escuela este miércoles a las 20 horas en el Teatre Salesians. En el acto se entregarán reconocimientos a alumnos que han destacado por su papel solidario y a una entidad, en concreto Novaterra. El director del Campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, lo ha anunciado en el almuerzo navideño con los medios a quienes ha agradecido su labor para dar a conocer sus actividades. El campus destaca la incorporación de 30 nuevos profesores en tres años y el mantenimiento del alumnado. Además ha hecho un balance positivo del 2019 que ahora acaba, dado que contrariamente a otras universidades y campus de tamaño similar no ha perdido alumnado sino que ha completado con solvencia su matriculación. A su vez, el director del Campus de Alcoy ha destacado el importante papel de los medios de comunicación para dar a conocer sus numerosas actividades, algo que influye de forma muy importante para ser elegido por parte de los alumnos. Además destacaba otros aspectos como la fluida colaboración con el Ayuntamiento y las empresas de la zona o la mejora de las instalaciones en los últimos años de un campus ubicado en pleno centro de la ciudad.