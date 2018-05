The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓ El Campus d'Alcoi de la UPV torna a despertar en els seus alumnes el plaer per les Matemàtiques El passat divendres, el Campus d'Alcoi va fer entrega dels premis de la Prova Cangur 2018, entre els quals es troba l'institut Andreu Sempere d'Alcoi martes, 29 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Saló de Graus Roberto García Payá del Campus de la UPV en Alcoi va fer entrega el divendres dels premis de la Prova Cangur 2018, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge de les Matemàtiques. Entre els centres premiats, prop de cinquanta, es troba l'institut Andreu Sempere d'Alcoi. Al primer nivell, primer d'ESO, s'han presentat en aquesta edició 1722 participants; al segon, segon d'ESO, 1293; 2291 de tercer d'ESO han volgut participar en el tercer nivell, el més concurrit; 1914 al quart; 1473 al cinqué, primer de Batxillerat; i 704 al sisé, segon de Batxillerat. Un cop entregat els premis Cangur 2018, al finalitzar l'acte, es va fer entrega del Pin de Plata a dos alumnes: Félix Moreno Peñarrubia, de l'IES L'Eliana, i a Francisco Sosperda Escat, de la Institución Cultural Domus, Godella, en reconeixement com a participants de segon de Batxillerat que han obtés resultats destacats al llarg de totes les seues participacions a la prova.