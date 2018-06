The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El campus de Ferrándiz y Carbonell repite como sede de la PAU para 450 aspirantes El acuerdo alcanzado entre la Universidad Politécnica de Valencia en Alcoy y la Universidad de Alicante evita el desplazamiento a San Vicente para la tradicionalmente conocida como selectividad lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/06/2018) 450 estudiantes están citados este martes en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, en la plaza de Ferrándiz y Carbonell, para realizar la Prueba de Acceso a la Universidad, lo que se ha conocido tradicionalmente como la selectividad. De la comarca está previsto que asistan alumnos de los institutos de Alcoy, Banyeres, Cocentaina y Muro. Las pruebas se desarrollarán del martes 5 al jueves 7. La primera prueba, de Lengua Castellana, comienza a las 9 de la mañana. El desarrollo de los exámenes en el campus de Ferrándiz y Carbonell de la UPV es posible tras el acuerdo alcanzado el año pasado con la Universidad de Alicante para evitar el desplazamiento a San Vicente. Los estudiantes han comenzado a familiarizarse con la sede de las pruebas estos días en que han llenado la biblioteca del campus de Alcoy para estudiar y concentrarse.