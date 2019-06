The examples populate this alert with dummy content

MIL·LENI El Campus, modelo de empleo y de emprendedurismo Hablamos con el subdirector de alumnado, Antonio Arques, una exalumna, Ana Ribera, y una alumna, Inés Durá, que explican sus casos particulares jueves, 27 de junio de 2019 Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/06/2019) En el programa Mil·leni número 36 de la tercera temporada de espacio dedicado al Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, la temática es la empleabilidad y el emprendedurismo. El Campus es buen lugar para formarte y a su vez encontrar trabajo y crear tu propia empresa. Y qué mejor que dos ejemplos en este caso con una alumna y una exalumna de esta institución para que expliquen sus casos particulares. Como invitados por tanto han estado Antonio Arques, subdirector de alumnado, una exalumna del Campus, Ana Ribera, y una alumna, Inés Durá.