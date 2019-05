The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El Campus Paco Doménech del NB Alcoi, en el Tiros Libres Lirios Rovira y Nacho Blasco nos hablan de la sexta edición de este campus que tendrá lugar del 24 al 29 de junio martes, 28 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/05/2019) Lirios Rovira y Nacho Blasco han sido los protagonista del Tiros Libres de esta semana. Ambos han venido a explicar detalles sobre la VI edición del Campus Paco Doménech del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante. Este programa sobre baloncesto patrocinado por Mutua Levante ha tenido por primera vez una entrevista doble para hablar de esta y de las numerosas actividades que tiene el NB Alcoi en este final de temporada. Por su parte, la liga local de baloncesto acabó la semana pasada con la final de la Copa para el Nirvel, después que el Font Roja ganara la liga. Restará el Esport en 3D para el fin de semana del 8 de junio.