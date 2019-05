The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI El campus promueve la formación Radio Alcoy emite este jueves desde la UPV el programa Mil.lenni número 34 en que se analiza el Premio Emprendimiento Cátedra AITEX UPV y la Jornada de Puertas Abiertas Universidad Senior jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/05/2019) Radio Alcoy emite este jueves desde el Campus de Alcoy de la UPV el programa Mil.lenni número 34 en que analiza el Premio Emprendimiento Cátedra AITEX UPV y la Jornada de Puertas Abiertas Universidad Senior. Neus Jordá, del Departamento Institucional de AITEX, aporta detalles premio, que deben hacer los interesados para participar y la dotación de 3.000 euros del premio. Representantes de la Universidad Senior promocionan la Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar los días 20 y 22 de mayo. Rosa Vercher, Subdirectora de Cultura, Deportes, Colegio Mayor y Universidad Sénior del Campus de Alcoy UPV, José Cantó, profesor de la Universidad Senior y las alumnas delegadas de clase Concha Camps y Nieves Lluch aportan detalles sobre esta iniciativa educativa.