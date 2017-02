The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT El campus propone peatonalizar el Centro y promover el transporte sostenible Un estudio de ámbito internacional promueve la reducción del uso del vehículo privado para reducir la contaminación. viernes, 03 de febrero de 2017 Un estudio del campus de Alcoy propone peatonalizar el Centro y promover el transporte sostenible en Alcoy. El Ayuntamiento está dispuesto a estudiar dentro del proyecto de ciudad inteligente. El estudio forma parte del programa Essence, en el que el campus de Alcoy y el Ayuntamiento participan junto a otras cuatro universidades y dos municipios de Europa. Tiene por objetivo reducir las emisiones de CO2 y Alcoy pretende hacerlo reduciendo el tráfico. ¿De qué forma? A través de las cuatro líneas básicas que la coordinadora del estudio, Isabel Escarabajal, ha explicado en l’Hora del Medi Ambient. El estudio propone hacer peatonales las calles de San Nicolás y San Lorenzo. Y apuesta por crear una red de carriles bici y bicis eléctricas, pensadas para las calles con más cuesta. Respecto del transporte público, el estudio defiende la creación de un servicio al polideportivo por las tardes y reforzar la flota para rebajar a la mitad la frecuencia de paso.