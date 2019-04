The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI El campus se llena de emprendedores La plaza Ferrándiz y Carbonell acoge la edición número 15 del Foro de Empleo con la participación de 30 entidades jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (04/04/2019) El Foro de Empleo y Emprendimiento ha convertido el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València en un punto de intercambio de información para la búsqueda y oferta de empleo. Estudiantes, emprendedores y empresarios se han dado cita en la edición número 15 de este foro desarrollado en la plaza Ferrándiz y Carbonell. Allí ha estado Radio Alcoy a través del programa Mil.leni en el que han intervenido el rector de la UPV, Francisco Mora, el vicerector José Millet, el director del campus de Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa, el subdirector de Empleo y Emprendimiento de este campus, Jaume Masiá, la directora general del IVACE, Julia Company, Magui Candela de Ágora, Alvaro Soler de Multiscan, Victoria Muñoz de Sothis, Maite Garrote de Oqotech, la diputada Patricia Blanquer y el concejal Manolo Gomicia. El Foro de Empleo y Emprendimiento ha contado con 30 entidades participantes y más de 25 speakers que han vendido en público su curriculum en 90 segundos.