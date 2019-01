The examples populate this alert with dummy content

CIENCIA El Campus trae a Alcoy la exposición Fotciencia 15 Se podrá ver en el Centro Comercial Alzamora del 8 al 27 de enero dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/01/2019) La exposición Fotciencia 15 organizada por el Campus de Alcoi dentro de la Semana de la Ciencia permanecerá de 8 al 27 de enero en el Centro Comercial Alzamora. La muestra la ha organizado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT. Ambas entidades se unieron hace ya doce años para hacer de la ciencia un arte a través de la fotografía. Cuenta con la colaboración de la Fundación Jesús Serra y en ella se seleccionan las imágenes de ciencia más impactantes del año en una muestra itinerante que llega a Alcoy. Los artistas son investigadores y ciudadanos de a pie que, máquina fotográfica en mano, buscan la imagen que mejor representa el mundo de la investigación. Se trata de la 15 edición y a la que se presentaron 700 imágenes. Las más destacadas las han visto ya 26.000 personas en las 15 localidades en las que ha estado hasta ahora la exposición.