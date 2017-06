The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENNI El campus de verano Las instalaciones de la UPV de Alcoy se preparan para el desarrollo de actividades estivales destinadas a alumnos de secundaria y escolares jueves, 15 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/06/2017) El campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València no descansa en julio. Las instalaciones de los edificios Ferrándiz, Carbonell y Georgina Blanes acogen a lo largo del mes de julio y finales de junio a alumnos de Secundaria, profesores y escolares en la Universidad de Verano, Campus Tec, Praktikum y la Escola del Poli. De estas iniciativas estivales conversamos en el programa Mil.leni con Fernanda López, directora académica del Grado de Ingeniería Química, David García Sanoguera, subdirector de Másteres y Formación Permanente del Campus, Manuel Llorca, subdirector de Comunicación e Infraestructuras y Vicente Tomás, director de la Escola del Poli.