ENTREVISTA El cantautor sinfónico En Hoy por Hoy Alcoy hemos entrevistado al contestano Andreu Valor, alma máter de ‘Bandautòrium’, proyecto musical que fusiona la canción de autor con la esencia de las sociedad musicales jueves, 10 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/08/2017) El cantautor contestano Andreu Valor celebra sus diez años de trayectoria con Bandautòrium, una tipología de concierto que adapta sus canciones a los arreglos sinfónicos de una banda. Valor, que ha presentado su proyecto en diversos puntos de la comarca, como en el auditorio Amando Blanquer de la Zona Norte de Alcoy, reconoce que el ensamblaje, que agrupa a más de un centenar de músicos en el escenario, pretende reconocer el valor de la tradición musical de los municipios manifiesta en las sociedades musicales. "Intentar llevar la música sinfónica, de banda, tan arraigada en nuestro territorio, con el objetivo de llevar la música hasta lugares donde normalmente no está acostumbrada a interpretarse". Bandautòrium es una propuesta que viaja con dos temas inéditos del que será el próximo trabajo del cantautor contestano y que verá la luz a finales de año. Con Valor hablamos sobre esta interesante iniciativa en Hoy por Hoy Alcoy.