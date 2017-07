The examples populate this alert with dummy content

A EIBAR El canterano Ángel, jugará en el filial del Eibar Tras cinco años en el Alcoyano, no llegó a un acuerdo con el club y se marcha al CD Vitoria miércoles, 12 de julio de 2017 Ángel López no vestirá la elástica blanquiazul la próxima temporada. Uno de las promesas del deportivo, no ha renovado y dad la sensacional temporad que hizo la campaña anterior, las ofertas no le habían faltado. Tras no llegar a un acuerdo con el Alcoyano y tras cinco años en el fútbol base del club, Ángel, se marcha al CD Vitoria, filial del Eibar y recién ascendido a Segunda División B. Tras ángel, podría seguir sus pasos José García, pretendido por varios filiales de Primera División.