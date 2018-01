The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT "El canvi climàtic posa en risc el carrascar de la Font Roja" Salvador Palop, director conservador del parc, analitza les línies de gestió dels paratges de la comarca lunes, 15 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (12/01/2018) El director conservador dels parcs naturals de la Font Roja i Mariola, Salvador Palop, es mostra preocupat per com el canvi climàtic amenaça la viabilitat del carrascar més meridional de la península. "Es troba al límit i un canvi de temperatura o de pluviometria pot tindre greus conseqüències", raona Palop en l'entrevista concedida a RADIO ALCOY, durant la qual analitza les principals línees de gestió dels parcs naturals de L'Alcoià i El Comtat.