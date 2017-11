The examples populate this alert with dummy content

DE CIÈNCIA CERTA El canvi horari a anàlisi José Cantó, doctor en Física, analitza els pro i contres d'avançar i retardar l'hora martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO De ciència certa (07/11/2017) El canvi d'hora amb l'arribada de la tardor i l'hivern sol estar acompanya de polèmica. José Cantó analitza a l'espai mensual De Ciència Certa perquè es va adoptar aquesta mesura durant la primera Guerra Mundial. Traça un recorregut històric de la seua aplicació i raona perquè es produeix a la nit. Aporta dades sobre l'estalvi que suposa. En l'apartat de la pregunta del mes anterior resol perquè els 10 dies que no van existir a 1582 pels canvis aplicats al calendari gregorià. Per últim formula la pregunta per al mes vinent; què és l'hora solar?