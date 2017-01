The examples populate this alert with dummy content

MERCADO DE INVIERNO El capitán deja la banda El lateral de Ibi Jorge Devesa acuerda la rescisión del contrato con el Alcoyano tras disputar más de 200 partidos en ocho temporadas martes, 10 de enero de 2017 Una parte de la historia reciente del Alcoyano deja el club. El lateral Jorge Devesa (Ibi, 1988) ha acordado la rescisión de su contrato con el equipo cuyo escudo ha defendido en más de 200 partidos a lo largo de ocho temporadas. El jugador ofrecerá este jueves una rueda de Prensa para despedirse de la afición. Devesa, de 28 años, formó parte de la plantilla que consiguió el histórico ascenso a Segunda División en la temporada 2010-2011. Antes se había formado en las categorías inferiores del Hércules, desde donde recaló en el filial del Deportivo. En su particular álbum figura el hecho de haber disputado las eliminatorias de Copa del Rey frente al Real Madrid y el Athletic Club. Durante la campaña en la que el club permaneció en la categoría de plata, el ibense fue, pese a su juventud, uno de los futbolistas más destacados. El único de la casa que se salvó de las críticas generalizadas que la grada concedía al resto de jugadores locales en la plantilla, como Maestro, Diego Jiménez o Carrión. Desde aquella temporada tuvo consolidada su plaza en la banda izquierda del Alcoyano. La pasada temporada comenzó a perder protagonismo, una situación que no ha mejorado con la llegada de Toni Seligrat. El técnico ya advirtió el domingo, en su comparecencia ante los medios tras vencer al Mallorca B, que saldría de la plantilla para dar cabida a los nuevos fichajes alguno de los jugadores que ha contado con menos minutos. Devesa era uno de ellos. En la tarea de entrar en el once el jugador ibense se enfrentó a una lesión en noviembre que le apartó seis semanas de los terrenos de juego. El club, mediante un comunicado, ha calificado a Devesa como un “referente en El Collao en sus años como futbolista blanquiazul”. La entidad blanquiazul recalca su “compromiso y profesionalidad” que le llevaron a ser “uno de los pilares del mejor Alcoyano de los últimos tiempos”. El Alcoyano ha agradecido al futbolista el “comportamiento ejemplar en su etapa como alcoyanista durante las últimas ocho temporadas en el primer equipo”. El club desea “la mejor de las suertes en el futuro” a quien hasta hace unos meses era su capitán.