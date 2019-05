The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 El Capitán liberador de la Orden Trinitaria Juan Enrique Miralles ha ostentado el cargo de Capitán Cristiano de la filà Tomasinas y lo ha hecho inspirándose en la Orden Trinitaria. sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La filà Tomasinas ha desempeñado el cargo de Capitán Cristiano en la Entrada 2019 de las fiestas de Moros y Cristianos. El fester Juan Enrique Miralles ha sido la persona que ha asumido este cargo y la Orden Trinitaria ha sido su eje de acción. El capitán se ha inspirado en esta orden de la baja edad media cuya función era la liberación de los cautivos cristianos. Por ello el capitán más solidario y más liberador ha desfilado por las calles de Alcoy. Juan Enrique Miralles ha desfilado a los sones de Terra Trinitas de Paco Valor, interpretada por la Banda Unión Musical de Cocentaina, dirigida por Saül Gómez, sobre una carroza junto a su favorita, su hija Laura Miralles, en forma de un dragón herido, basado en leyenda del San Jorge de Montblanc, de cuya sangre brotan rosas rojas. Los laterales de la carroza son un homenaje al escultor José Gonzalvo ya que está inspirado en el mural de la fachada del Hotel Reconquista. El traje del capitán es de corte bélico con coraza en la que se reproduce un dragón modelado por Paco Bernácer, con una túnica azul y capa roja. No han faltado los ballets de Virginia Bolufer, A3Danza y Ana Botella. El diseño del boato y la escuadra es de Juan Climent y de los cargos centrales de Ignacio Trelis.