FESTES SOLIDÀRIES El Capitán de la Magenta recauda 4.000 euros para la AFA Jorge Candela ha hecho entrega de un cheque por este valor a la presidenta de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, Lirios Aracil lunes, 15 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El capitán de la filà Magenta, Jorge Candela, junto a sus emires y huríes, han donado un cheque por valor de 4.000 euros a la Asociación de Amigos y Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y comarca. El propio Candela le ha hecho entrega de este cheque a la presidenta de la AFA, Lirios Aracil, en el Casal de Sant Jordi. Se trata de un dinero recaudado por la venta del calendario solidario ‘Records’ elaborado dentro de los actos de Capitán 2019 de la filà Magenta y presentado el pasado mes de septiembre.