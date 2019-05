The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2019 El Capitán moro cumple su sueño La filà Magenta ha sido la encargada de ostentar el Capitán Moro en la figura de Jorge Candela con un argumento basado en el sueño de un niño de representar este cargo. sábado, 04 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La filà Magenta ha ostentado el cargo de Capitán Moro en la figura del fester Jorge Candela. Candela ha estado acompañando por la favorita y con la rodellas a camello con la música Kaptans Beduí de Santiago Revert interpretada por l’Ateneu Musical de Cocentaina. Tres han sido los ballets que han acompañado a esta figura central, los de Noel Barroso, bajo el nombre de Niño del sueño, Ana Botella, titulado Hechiceras del sueño, y Alicia Montava, bajo el nombre de Magémica. El diseñador ha sido Juan Climent excepto el de la escuadra especial de Santi Carbonell y Víctor Ferrer.