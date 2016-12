The examples populate this alert with dummy content

OCIO El Carcassonne, la estrategia del boca a boca El juego de mesa, que consiste en conquistar tierras y castillos, fue Juego del Año en 2001 pero sigue alimentando su popularidad lunes, 28 de noviembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2016) Es un juego de estrategia de estilo alemán. El Carcassonne ha conquistado las mesas de la comarca y de Alcoy gracias al boca a boca. Nadie lo conoce, no es famoso, pero todos lo practican y se 'pican' con él, aunque el premio al Juego del Año se lo llevó en 2001. El objetivo, que se centra en conquistar el mayor número de tierras y castillos, y así sumar puntos, cuenta con múltiples extensiones que dan rienda suelta al 'fenómeno Carcassonne'. Un efecto dominó que lleva a las tradicionales partidas de cartas o 'cotos' al olvido. "Todo empieza cuando un amigo tuyo te dice que juega a un juego raro...(risas)". Hablamos con Juanvi Vañó, de la tienda Gobelet, que ha heredado la pasión por el juego que lleva por nombre una ciudad francesa de un 'pro' del mismo: su padre.