The examples populate this alert with dummy content

CELEBRACIÓN El Carnaval de Alcoy se supera cada año Cerca de 3.000 personas se han dado cita en las calles del Centro con todo tipo de disfraces – En la plaça de Dins ha tenido lugar el concurso final en el que se han premiado a las más originales propuestas sábado, 29 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Carnaval de Alcoy, en su 14 edición, ha vuelto a batir récords de participación. Se ha superado un año más. Cerca de 3.000 personas se han dado cita en las calles del Centro disfrazados de la más variopintas y originales maneras. A los distintos grupos de baile de la ciudad, se han unido este año como novedad los componentes de algunas filaes o de clubes deportivos, así como un amplio grupo de participantes llegados desde Yecla, unas 400 personas divididas en distintos ballets. Al finalizar el recorrido que ha transcurrido desde el Partidor hasta la calle Mossén Torregrosa, gran parte de los participantes se han dirigido hasta la plaça de Dins para asistir a la entrega de premios del concurso de disfraces. El disfraz ganador absoluto ha sido para el grupo ambientado en China del ballet procedente de Yecla, mientras que en segunda posición ha quedado un grupo de gnomos o 'donyets' y el tercero el titulado 'No me pises que llevo chanclas'. En categoría infantil primero ha sido un chaval vestido de Men in Black en la parte de delante y de extraterrestre por detrás, mientras que segunda ha quedado una pequeña Fofucha. Por último, en ambientación musical ha ganado el ballet de Noel Barroso.