CELEBRACIÓN El Carnaval de Alcoy tiene previsto superar de nuevo el número de participantes del año anterior Más de 2.000 personas formarán parte solo de los grupos de baile, a los que se incorporan componentes de filaes, entidades juveniles, clubes deportivos y unos 400 participantes venidos desde Yecla viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (28/02/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (28/02/2020) El Carnaval de Alcoy, el Carnestoltes 2020, prevé superar el número de participantes del año pasado. Su 14 edición tendrá lugar este sábado 29 de febrero a las 19 horas desde el Partidor. El desfile se ha adelantado media hora el inicio debido a esta mayor participación que se espera para este año, como explica el gerente de Sea Eventos, Tomás Tomás, empresa que ayuda al Ayuntamiento a la organización del evento quien explica que se han superado los 2.000 inscritos solo en grupos de baile, un 95% de los ballets existentes en la ciudad, junto a filaes. Además de la incorporación de filaes y los grupos de baile también participarán clubes deportivos, asociaciones juveniles y una peña procedente de Yecla que se calcula que aporte unas 400 personas más. Se mantendrán los premios que se entregarán en la plaça de Dins. Los tres mejores disfraces se llevarán 300, 200 y 100 euros, a la mejor ambientación musical habrá 200 euros y dos mejores infantiles tendrán lotes de juguetes.