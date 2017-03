The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El carnaval caldea el centro de Alcoy Un multitudinario desfile de disfraces planta cara al frío-La presencia de 12 ballets y coreografías anima la comitiva y al público sábado, 04 de marzo de 2017 El desfile de carnaval 2017 ha sido el más multitudinario de cuantos se han celebrado en Alcoy. Desde la carroza de inicio, presidida por el disc jockey y músico Chimo Bayo, hasta las 12 coreografías de los grupos de baile inscritos, el ritmo no ha parado entre San Nicolás, plaza de España y Santo Tomás. La organización calcula que a la comitiva, que ha transcurrido por estas calles, se han sumado algo más de 3.000 personas. El desfile se ha prolongado durante más de dos horas. Los participantes y el público han plantado cara al frío. El carnaval 2017 ha logrado caldear, con su ritmo, el centro de la ciudad. La plaça de Dins ha sido, a continuación, el escenario de entrega de los premios del concurso de disfraces y eje de la posterior fiesta.