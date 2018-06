The examples populate this alert with dummy content

DE CONDUCTOR A CONDUCTOR El carnet de conducir sin excusas Llorens Calabuig, director de Autoescuela Llorens, presenta la novedades y facilidades para superar con éxito el éxamen de conducir viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/06/2018) El tercer programa De conductor a conductor aborda la árdua y en ocasiones complicada tarea de superar el éxamen de conducir. Llorens Calabuig, director de Autoescuela Llorens, explica las novedades que ha puesto en marcha como el aula virtual o la simulación de exámenes prácticos. Con todo esto Llorens Calabuig plantea como lema de su centro "ya no hay excusas para sacarse el carnet de conducir". El programa arranca con los consejos de Manolo García de Servinegar sobre la distancia que deben tener los vehículos.