The examples populate this alert with dummy content

CULTURA El Carrascal avança cap a la 30 edició de la seua setmana cultural El grup de danses programa diferents activitats del 22 al 29 de setembre - Representants de la seua junta directiva han vingut a Radio Alcoy per a explicar-ho martes, 27 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/08/2019) El Grup de Danses Carrascal d’Alcoi celebrará del 22 al 29 de setembre la 30 edició de la seua setmana cultural. Huit dies que estaran plens de balls, de música i de convivencia. Aquesta no és l’única cita del grup de danses per al proper mes, ja que els seus balls i la seua col·laboració sonaran amb força a la propera Fira Modernista. En Hoy por Hoy Alcoy hem estat parlant amb Juana Plaza, nova presidenta, Bea Serra, Toya Sandoval i Rafa Sempere –integrants de la junta directiva- perquè ens donaren a conèixer aquestos projectes així como preparen l’inici de curs amb l’escola.