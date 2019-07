The examples populate this alert with dummy content

ALCOY El Carrascal representará a Doña Amalia en la Fira Modernista El grup de danses organiza un Aplec de Dolçaines con la participación de gaiteros de Galicia jueves, 11 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Grup de Danses Carrascal representará a Doña Amalia en la Fira Modernista –figura vinculada a la enseñanza en Alcoy y a la que está dedicada la Semana Modernista- y le dará la bienvenida el viernes 20 de septiembre con un pasacalle. Germán Mollá, componente del Carrascal, explica que la comitiva –integrada por el grup de danses, corporación municipal y los alcoyanos- arrancará a las siete de la tarde desde el final de la calle Santo Tomás para ir buscar a la maestra a la calle Embajador Irles. Después, todos se dirigirán a la plaza de España donde tendrá lugar el pregón de la Fira Modernista. El Grup de Danses Carrascal también colaborará con otras actividades. Así, el sábado participará en la inauguración de la feria en la Glorieta y para el domingo ha organizado un Aplec de Dolçaines. Juana Plaza, presidenta del Carrascal, ha anunciado que participará una entidad de gaitas de Galicia además dels grups de dolçainers La Degollà y La Cordeta. El Carrascal, por último, ofrece a los comercios ceder indumentaria y piezas modernistas para que puedan decorar los escaparates con motivo de la Semana Modernista que se celebrará del 16 al 22 de septiembre.