CIRCULACIÓN El carril de La Beniata seguirá cortado otro mes Los técnicos reclaman más tiempo para emitir el estudio que certifique las garantías de seguridad del nuevo muro viernes, 06 de octubre de 2017 Las restricciones de tráfico en La Beniata se prolongarán, al menos, un mes. Los técnicos que deben certificar la seguridad del nuevo muro han pedido más tiempo para analizar el comportamiento de la ladera y emitir el estudio con el que el Ayuntamiento solicitará al Ministerio de Fomento la reapertura del carril cortado desde enero. El Gobierno local, del PSOE, aspiraba a contar esta misma semana con el estudio para remitirlo a la Demarcación de Carreteras. Así lo manifestó la pasada semana en RADIO ALCOY el alcalde, Antonio Francés. Los plazos y las previsiones, sin embargo, han saltado por los aires, según han explicado fuentes municipales. La reunión con los responsables del ministerio está prevista para el próximo 27 de octubre. Los técnicos que estudian la efectividad de los grandes bloques de piedra colocados antes del verano no tienen suficientes datos para emitir el estudio que certifique la seguridad de la ladera, que sufrió deslizamientos tras las fuertes lluvias de diciembre y enero. El estudio es condición sine qua non para que el Ministerio de Fomento pueda autorizar la reapertura del carril y volver a habilitar el doble sentido en La Beniata. La reparación de la ladera de la Beniata costó 39.000 euros y consistió en la colocación de un muro de escollera formado por grandes bloques de piedra. Con esta intervención aspiraba el Gobierno a contar de nuevo dos carriles y aligerar la compleja situación del tráfico provocada por el corte del puente de Fernando Reig.