FIESTAS El Casal abre el plazo para adquirir las sillas de los abonados Se mantienen los precios del año pasado y aumentan sobre un 10% el número de localidades, entre otras novedades sábado, 12 de enero de 2019 El 14 de enero, se abre el plazo para los abonados para adquirir las sillas en las que presenciar las Entradas de Moros y Cristianos de 2019. La retirada de los abonos se podrá realizar en las oficinas el Casal de Sant Jordi de 10 a 13 horas y 16'30 a las 19'30 horas hasta el 22 de marzo. A partir de esa fecha se abrirá la venta para el público en general. Se mantienen los precios como el año pasado y las principales novedades estarán en el cambio de denominación de 'vecino' por abonado o asociado-abonado y en el aumento del número de sillas cercano al 10% ya que se pasa de la venta de unas 20.000 a unas 22.000. Así lo explica el ponente de sillas, Raúl Ponsoda, "para el 4 de mayo habrá más sillas en las que poder ver las Entradas y una serie de cambios con los que hemos buscado mejorar este aspecto tan importante de nuestras Fiestas como el cambio de denominación". El aumento de sillas viene sobre todo provocado por la mejora en las tribunas y en especial en la de la plaza Ramón y Cajal.