MOROS Y CRISTIANOS El Casal abre el plazo para elegir a Sant Jordiet La designación del niño a representar al patrón en las Fiestas de 2020 se realizará por sorteo en la asamblea de la Asociación y hasta el 18 de junio se podrán presentar las candidaturas lunes, 27 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/05/2019) La Asociación de San Jorge de Alcoy abre el plazo para la presentación de candidaturas para ostentar el cargo de Sant Jordiet en las Fiestas de Moros y Cristianos de 2020. El Casal ha publicado las bases que regulan la designación del niño y, entre los requisitos, destaca que el aspirante que opte a representar al patrón deberá cumplir 8 o 9 años durante el año que viene. El martes 18 de junio finalizará el plazo para presentar las solicitudes en la sede de la entidad festera y el niño se designará por sorteo público en la segunda Asamblea General Ordinaria que está convocada para el jueves 20 de junio.