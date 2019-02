The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS El Casal arranca el debate para trasladar la Gloria Infantil Esta tarde habrá una reunión del presidente de la Asociación de San Jorge con el alcalde y mañana una de la Junta Directiva lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/02/2019) La coincidencia de las elecciones generales con la Gloria Infantil, el domingo 28 de abril, abre el debate para trasladar el desfile. Las opciones más posibles son los días lunes 22 de abril o miércoles 1 de mayo, ambas jornadas festivas. El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina 'Miki', ha explicado a Radio Alcoy que no hay ninguna decisión tomada respecto a un posible traslado ni de la nueva fecha para la Gloria Infantil, que inicialmente tendría que celebrarse el 28 de abril. Ante la convocatoria de las elecciones generales, esa posibilidad prácticamente queda descartada. El proceso para designar nueva fecha comienza en la reunión que mantendrán este lunes por la tarde, el presidente de la Asociación de San Jorge, Olcina y el alcalde Antonio Francés. A este encuentro seguirá una segunda reunión este martes a las 20 horas de la Junta Directiva del Casal en la que el presidente trasladará lo tratado en el encuentro de hoy. Tras esta nueva reunión e información posterior a Mayorales y Primers Trons, la máxima entidad festera informará de los cambios que se tomen. Esta tarde-noche también se conocerá el número y el nombre de los candidatos a Embajador Moro.