MOROS Y CRISTIANOS El Casal confirma el adelanto de la Gloria Infantil al 22 de abril La Junta directiva de la Associació de Sant Jordi acuerda pasarla al lunes de Pascua para evitar la coincidencia con la jornada electoral del 28 de abril miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ya es oficial, la próxima Gloria Infantil será el 22 de abril. La Junta directiva de la Associació de Sant Jordi acordaba el martes por la noche adelantarla seis días, al lunes de Pascua, para evitar la coincidencia con la jornada electoral. Tras analizar pros y contras a través de un comunicado la máxima entidad festera informa que "la decisión se basa en la intención de que se pueda desarrollar como es merecido". En el escrito explica que se mantienen "tanto horarios y recorridos habituales"