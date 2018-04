The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Casal convoca elecciones para renovar la mitad de su directiva Los comicios se celebrarán en una asamblea específica el 1 de junio sábado, 28 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación de San Jorge ha convocado elecciones para renovar a la mitad de la junta directiva. Los comicios se celebrarán el 1 de junio, un día después de la asamblea ordinaria. Esta separación se produce, según fuentes del Casal, para no restar importancia a la elección del Sant Jordiet de 2019, el punto estrella de la reunión ordinaria prevista para el 31 de mayo. Los puestos a cubrir son los de vicepresidente primero, secretario, contador y cuatro plazas de vocal, que han finalizado el mandato de cuatro años. A la otra mitad de la junta le restan otros dos años. Todos los directivos que finalizan la legislatura tienen la posibilidad de presentarse a la reelección. El plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo 11 de mayo. Pueden optar a los cargos todos los asociados con siete años de antigüedad desde la mayoría de edad. Los aspirantes que sean elegidos tomarán posesión de sus cargos el domingo, 3 de junio, jornada en la que debutarán en la Procesión del Corpus, en la que también se estrenará el niño Sant Jordiet.