FIESTAS El Casal estudia sanciones por incumplir horarios y por comportamiento Coincidiendo con la declaración del BIC, se ha intensificado un control que ya se realizaba en años anteriores - El 20 de junio habrá una Asamblea General Ordinaria donde se elegirá al Sant Jordiet 2020 jueves, 06 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2019) La Asociación de San Jorge intensifica el control a las filaes para evitar los desfases horarios en las Entradas y en el comportamiento de los festers. La entidad festera tiene sobre la mesa la apertura de informes que podrían derivar en sanciones. La junta directiva de la Asociación de San Jorge ha empezado a recoger información sobre diferentes casos, más que en años anteriores, en los que se estudía el incumplimiento horario que se produjo en los desfiles de las Entradas de los pasados Moros y Cristianos y en comportamiento de los festers. Aunque no se ha concretado el número de expedientes en los que trabaja la Junta Directiva, sí que ha trascendido que uno de los casos afecta a una filà al completo y el resto a festers de forma individual. El proceso para desarrollar estos posibles expedientes ahora iniciado se alargará unas semanas, momento en que se conocerá la resolución de los mismos. Si, al final el órgano encargado de las resoluciones, atendiendo a la normativa, decide imponer una sanción hay dos vías: que se quede en una sanción verbal o que sea festera. En este último caso, podría afectar su participación en actos festeros. La Asociación, según especifican, ha mantenido activa la vigilancia sobre el cumplimiento del desarrollo de los distintos actos del mismo modo en los últimos años de las Fiestas. Casualmente, coincidiendo con la entrada en vigor de la declaración del BIC para los Moros y Cristianos, parece que se ha acentuado la atención para que se cumplan con las reglas festeras. Entre tanto, la Asociación de San Jorge trabaja en una Asamblea General Ordinaria para el 20 de junio en el Teatre Principal a las 20'15 horas en la que se elegirá al Sant Jordiet 2020. También se renovarán los dos vocales de los Primers Trons, como cada año, y presentar un par de propuestas para formar parte del Cuadro de Honor, además de la crónica de la Festa, entre otros actos, como se especifica en el orden del día de la reunión.