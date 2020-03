The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Casal garantiza la validez de las sillas vendidas Desde la Asociación de San Jorge se pide a los abonados y filaes que hayan comprado ya las entradas, estén tranquilos - Cuando se normalice la situación y se sepan las nuevas fechas, se volverá a la venta lunes, 16 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (16/03/2020) Dentro de las modificaciones obligadas por el estado de alerta por el coronavirus, tras anunciarse el aplazamiento de las Fiestas de Moros y Cristianos 2020, también se ha visto afectada la venta de las sillas para abonados y para público en general. Por ello la Asociación de San Jorge ha emitido un comunicado con cinco puntos que en Radio Alcoy hemos analizado junto al ponente de sillas, Raúl Ponsoda. La validez de las sillas ya vendidas, el plazo que se abrirá para los abonados una vez se recupere la venta, la venta que aún se puede hacer por internet hasta el 20 de marzo a sillasalcoy@gmail.com, o la suspensión del inicio de la venta general del 27 de marzo, han sido algunas de las cuestiones tratadas.